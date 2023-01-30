Favbet Foundation победил в номинации благотворительных фондов проекта "Ответственная страна"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delo .

В рэнкинг попали 80 проектов, в том числе крупнейших частных компаний страны - SCM, Kernel, "Новая почта", ОККО, SOCAR, "Эпицентр".

"Favbet и Favbet Foundation разработали логистические маршруты для 100 тонн гумпомощи, самостоятельно перевезли 10 тонн из Хорватии в Украину, содействовали эвакуации из прифронтовых зон, открыли Центр адаптации для украинцев в Загребе. Здесь есть языковые курсы, детская образовательная программа, юридическая и психологическая помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

При содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудования и все остальные необходимые для фронта вещи.

В 2022 году фонд совместно с компаниями-партнерами передал для ВСУ 60 авто, 60 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

С начала полномасштабного вторжения подавляющее большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.