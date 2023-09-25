Favbet Foundation передал ВСУ еще сразу два автомобиля

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным силам Украины сразу два автомобиля - микроавтобус Volkswagen LT35 и полноприводный турбодизельный внедорожник Hyundai Santa Fe.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Автомобили переданы в минометную батарею, работающую на Купянском направлении. Также учебный центр данного подразделения получил телевизоры и оргтехнику.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ВСУ при содействии Favbet Foundation получили более 220 автомобилей. В это число также входят 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek, приобретенные компанией Favbet для ударных рот «Армии дронов».

Также ВСУ получили при содействии фонда более 115 дронов разного типа, в том числе ударного.

В целом же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 150 млн грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.