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Favbet Foundation передал ВСУ внедорожник Mazda на северное направление

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Понедельник 19 июня 2023 12:35
Favbet Foundation передал ВСУ внедорожник Mazda на северное направление Фото: Favbet Foundation передал ВСУ внедорожник Mazda на северное направление (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал подразделению Вооруженных сил Украины внедорожник Mazda B2500.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Очередной автомобиль получили военнослужащие стрелковой роты, держащие оборону на Сумском направлении.

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 125 авто, 65 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила более 65 млн. грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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