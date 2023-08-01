Favbet Foundation передал ВСУ на лиманское направление внедорожник Nissan

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Favbet Foundation .

Автомобиль отправлен на Лиманское направление, где он будет работать в составе одной из механизированных бригад, во рту ударных беспилотных авиационных комплексов.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ получили при содействии Favbet Foundation и компании Favbet более 190 авто, в том числе 53 внедорожника для ударных рот "Армии дронов".

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 135 млн. грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.