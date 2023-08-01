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Favbet Foundation передал ВСУ на лиманское направление внедорожник Nissan

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Вторник 01 августа 2023 15:17
Favbet Foundation передал ВСУ на лиманское направление внедорожник Nissan Фото: Favbet Foundation передал ВСУ на Лиманское направление внедорожник Nissan (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал подразделению Вооруженных сил Украины внедорожник Nissan Navara.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Favbet Foundation.

Автомобиль отправлен на Лиманское направление, где он будет работать в составе одной из механизированных бригад, во рту ударных беспилотных авиационных комплексов.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ получили при содействии Favbet Foundation и компании Favbet более 190 авто, в том числе 53 внедорожника для ударных рот "Армии дронов".

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 135 млн. грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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