Favbet Foundation передал ВСУ на фронт очередной Nissan X-Trail

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда .

Автомобиль уже помогает защитникам на восточном направлении выполнять боевые задания, в том числе по доставке военнослужащих, оружия и боеприпасов.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ВСУ при содействии Favbet Foundation получили более 200 автомобилей. В это число также входят 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek, которые компания Favbet приобрела для ударных рот "Армии дронов".

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 145 млн. грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.