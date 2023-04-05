Favbet Foundation передал ВСУ два ударных БПЛА "Лазар"
Благотворительный фонд Favbet Foundation приобрел и передал два специальных тактических комплекса беспилотного авиационного комплекса "Лазар".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.
Эти комплексы уже стоят на вооружении ВСУ.
Оборудование было передано личному составу бригады специального назначения. Среди военнослужащих аппараты получили условное название Favbet-1 и Favbet-2.
В целом при содействии Favbet Foundation ВСУ получили более 95 автомобилей, более 60 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования.
В общем с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила около 60 млн грн.
Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet.
Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.
С начала полномасштабного вторжения преимущественное большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.
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