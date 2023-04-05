Favbet Foundation передал ВСУ два ударных БПЛА "Лазар"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

С начала полномасштабного вторжения преимущественное большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.

В общем с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила около 60 млн грн.

В целом при содействии Favbet Foundation ВСУ получили более 95 автомобилей, более 60 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования.

Эти комплексы уже стоят на вооружении ВСУ.

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