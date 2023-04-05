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Favbet Foundation передал ВСУ два ударных БПЛА "Лазар"

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Среда 05 апреля 2023 11:17
Favbet Foundation передал ВСУ два ударных БПЛА "Лазар" Фото: Favbet Foundation передал ВСУ два ударных БПЛА "Лазар" (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благотворительный фонд Favbet Foundation приобрел и передал два специальных тактических комплекса беспилотного авиационного комплекса "Лазар".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Эти комплексы уже стоят на вооружении ВСУ.

Оборудование было передано личному составу бригады специального назначения. Среди военнослужащих аппараты получили условное название Favbet-1 и Favbet-2.

В целом при содействии Favbet Foundation ВСУ получили более 95 автомобилей, более 60 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования.

В общем с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила около 60 млн грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet.

Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

С начала полномасштабного вторжения преимущественное большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.

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