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Favbet Foundation передал защитникам Угледара внедорожник Mazda

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Понедельник 17 апреля 2023 15:39
Favbet Foundation передал защитникам Угледара внедорожник Mazda Фото: Favbet Foundation передал защитникам Угледара внедорожник Mazda (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал подразделению отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев внедорожник Mazda B2500.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Автомобиль отправлен в район города Угледар, где он будет работать в составе взвода противотанковых ракетных комплексов отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

При содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудования и все остальные необходимые для фронта вещи.

Всего при содействии фонда ВСУ получили более 100 авто, более 60 дронов, в том числе ударные беспилотные аппараты, и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила около 60 млн. грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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