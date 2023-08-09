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Favbet Foundation передал Нацгвардии внедорожник Mitsubishi L200

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Среда 09 августа 2023 12:51
Favbet Foundation передал Нацгвардии внедорожник Mitsubishi L200 Фото: Favbet Foundation передал Нацгвардии внедорожник Mitsubishi L200 (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал одному из подразделений Национальной гвардии Украины внедорожник Mitsubishi L200.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

На сегодня подразделение в составе Сил обороны выполняет задачи, направленные на отражение вооруженной агрессии на севере страны.

Напомним, в целом с начала полномасштабного вторжения ВСУ получили при содействии Favbet Foundation и компании Favbet более 190 автомобилей, в том числе 53 внедорожника для ударных рот "Армии дронов".

В целом же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 135 млн грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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