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Favbet Foundation передал мобильным огневым группам очередной внедорожник Ford Ranger

Понедельник 23 октября 2023 17:24 promo
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Favbet Foundation передал мобильным огневым группам очередной внедорожник Ford Ranger Фото: Favbet Foundation передал мобильным огневым группам очередной внедорожник Ford Ranger (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал бойцам Национальной гвардии Украины внедорожник Ford Ranger.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Автомобиль работает для обеспечения мобильных огневых групп, осуществляющих охрану и оборону объектов критической инфраструктуры.

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ с начала великой войны получили 235 авто, в том числе речь идет о 53 новых внедорожниках Peugeout Landtrek, приобретенных компанией Favbet для ударных рот "Армии дронов".

Кроме того, ВСУ получили при содействии фонда более 130 дронов разного типа, в том числе ударного.

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 175 млн. грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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