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Favbet Foundation передал механизированному батальону ВСУ внедорожник Nissan

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Понедельник 31 июля 2023 17:05
Favbet Foundation передал механизированному батальону ВСУ внедорожник Nissan Фото: Favbet Foundation передал механизированному батальону ВСУ внедорожник Nissan (пресс-служба(
Автор: Сергей Новиков

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал одному из механизированных батальонов Вооруженных сил Украины очередной внедорожник Nissan.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Favbet Foundation.

Сейчас автомобиль работает на передовой, спасая жизни украинских военнослужащих. В частности, авто уже помогло эвакуировать раненых бойцов из зоны боевых действий.

Напомним, в целом с начала полномасштабного вторжения ВСУ получили при содействии Favbet Foundation и компании Favbet более 190 автомобилей, в том числе 53 внедорожника для ударных рот "Армии дронов".

В целом же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 135 млн грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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