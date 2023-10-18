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Favbet Foundation передал бойцам ВСУ на передовую очередной внедорожник Mazda

Среда 18 октября 2023 16:59
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Favbet Foundation передал бойцам ВСУ на передовую очередной внедорожник Mazda Фото: Favbet Foundation передал бойцам ВСУ на передовую очередной внедорожник Mazda (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал бойцам Вооруженных сил Украины автомобиль Mazda B2500.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Внедорожник работает в составе роты огневой поддержки и выполняет боевые задания на критически важных участках фронта.

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ с начала великой войны получили 235 авто, в том числе речь идет о 53 новых внедорожниках Peugeout Landtrek, приобретенных компанией Favbet для ударных рот "Армии дронов".

Кроме того, ВСУ получили при содействии фонда более 120 дронов разного типа, в том числе ударного.

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 175 млн. грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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