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Favbet Foundation передал бойцам на фронт еще три внедорожника

Пятница 22 марта 2024 15:51
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Favbet Foundation передал бойцам на фронт еще три внедорожника Фото: Favbet Foundation передал бойцам ВСУ на фронт еще три внедорожника (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал бойцам ВСУ на передовую еще три автомобиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Полноприводный пикап Nissan Navara и два внедорожника Nissan X-Trail поступили в распоряжение подразделений, которые держат оборону и выполняют боевые задания на востоке страны.

Favbet Foundation передал бойцам на фронт еще три внедорожникаFavbet Foundation передал бойцам на фронт еще три внедорожника

Как сообщалось, с начала полномасштабного вторжения Вооруженные силы и другие Силы обороны страны получили уже 280 автомобилей при содействии Favbet Foundation, в том числе 53 новых пикапа Peugeot в рамках проекта Армия дронов президентской фандрайзинговой платформы UNITED24.

Фонд Favbet Foundation является активным участником проекта "Армия дронов" Министерства цифровой трансформации. Он, в частности, является одним из крупнейших донаторов проектов UNITED24 по закупке FPV-дронов.

Также при содействии фонда в передовые подразделения ВСУ поступило 650 дронов разного типа, в том числе ударного.

В феврале 2024 года Favbet присоединился к большому сбору на 35 беспилотных лодок для СБУ от UNITED24, monobank, Сергея Стерненко и Игоря Лаченкова. Морской дрон, который будет приобретен за донат компании в размере 10 млн. грн., получит название "Фаворит".

Кроме того, при содействии Favbet Foundation Силам обороны предоставлены сотни единиц специальной техники: тепловизоров, дальномеров, прицелов, систем связи и радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским дронам.

Общая помощь ВСУ при содействии Favbet Foundation на январь 2024 года составила уже более 300 млн грн.

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