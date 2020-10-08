"Фармак" увійшов у рейтинг найбільших приватних компаній України за версією Forbes

Фото: "Фармак" (farmak.ua)

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" увійшла до рейтингу "100 найбільших приватних компаній України".

Про це свідчать дані рейтингу "Forbes Україна", передає прес-служба компанії.

Варто ззаначити, що "Фармак" - єдиний вітчизняний фармвиробник, що потрапив у цей список. У компанії також додають, що компанія є лідером ринку з часткою 5,9%.

"Лікарські засоби, які виробляються на підприємстві, присутні у всіх чотирнадцяти терапевтичних групах. Серед основних напрямів - протизастудні, ендокринологічні, гастроентерологічні, кардіологічні, неврологічні портфелі. Щорічно "Фармак" виводить на ринок близько 20 нових ліків, і це складнокомпонентні, сучасні препарати, які необхідні мільйонам жителів, як у нашій країні, так і за її межами. Наразі в розробці - близько ста лікарських засобів", - йдеться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, на підприємстві працює понад 2700 осіб, а в цілому компанія продає 40 зареєстрованих препаратів в 13 європейських країнах.

"Це рекорд для української фармацевтики. З початком пандемії різко зріс попит на лікарські засоби для комплексної терапії пацієнтів з COVID-19. Це зробило деякі ліки фірми надзвичайно затребуваними. І хоча не всі вони зареєстровані в країнах ЄС, в ситуації аномального попиту компанія отримала дозвіл на ввезення не тільки у Великобританію, Швецію, Францію, Німеччину і Польщу, але й в Австралію, Нову Зеландію, Мексику і Сінгапур. Крім того, підприємство забезпечило рекордні відвантаження складних ін'єкційних препаратів в Ізраїль. Такі умови для нас стали можливими завдяки тому, що система якості "Фармак" відповідає стандартам ЄС, а виробництво сертифіковане європейськими інспекціями", - зазначив в інтерв'ю "Forbes Україна" виконавчий директор "Фармак" Володимир Костюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за 2019 рік "Фармак" закінчив із прибутком 1,056 млрд гривень, при цьому виручка компанії досягла 6,542 млрд гривень.

Продукція "Фармак" експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, відповідних вимогам GMP. 14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс по виготовленню субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій в рік.