Фантастический слэм-данк лидера "Нью-Орлеана" в контратаке перед сиреной: момент дня в НБА

Тяжелый форвард "Нью-Орлеан Пеликанс" Зайон Уильямсон оказался наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Американец стал главным героем противостояния с "Сан-Антонио". В молниеносной контратаке "Пеликанс" он смело пошел в "краску" и в окружении трех соперников уложил сверху за 3,8 секунды до сирены.

В конце концов "Нью-Орлеан" одержал нелегкую победу (114:113). Выездной успех позволил "Пеликанс" подняться в топ-6 Западной конференции НБА. "Сперз" же остался безнадежным аутсайдером.

Уильямсон стал самым результативным на паркете. Он набрал 33 очка, сделал 8 подборов и отдал 4 передачи. В рядах "Сан-Антонио" больше всего положил в копилку форвард Девин Васселл.

Кто такой Зайон Уильямсон

Уроженец Северной Каролины, на студенческом уровне выступал за "Дьюк Блю Девилз". Первый номер драфта НБА-2019.

В дебютном сезоне на уровне ассоциации провел 24 матча за "Пеликанс", а уже год спустя играл в Матче всех звезд НБА. Попал в первую сборную новичков ассоциации (2020). Пропустил всю кампанию 2021/22 из-за перелома правой ноги.

Летом 2019 года Уильямсон подписал 5-летний контракт с брендом Jordan на 75 млн долларов. Когда сезон 2019/20 приостановили из-за пандемии, то форвард выплатил месячную зарплату работникам "Смути-кинг-центра" из собственного кармана.