Facebook запроваджує нову функцію в Instagram й Messenger
Компанія Facebook запровадила оновлення для Messenger і Instagram. Відтепер в додатках можна створювати групові бесіди.
Про це пише РБК-Україна з посилання The Verge.
Facebook заявила, що можливість створювати групові бесіди є величезним кроком вперед в амбіціях компанії. Наразі оновлення вже випробували 70% користувачів Messenger й Instagram.
Зазначається, що відтепер в групових бесідах можна створювати опитування на будь-які теми. Компанія додала в Messenger індикатор, що відображатиме кількість людей, які одночасно набирають повідомлення. Втім, наразі невідомо, чи з’явиться цей індикатор в платформі фотоблогу.
Зокрема, з’явилася можливість використовувати функцію Facebook Watch Together, аби переглядати свою стрічку Instagram разом з друзями.