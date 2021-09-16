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Facebook посилить покарання для тих, хто порушує правила платформи

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США , Четвер 16 вересня 2021 19:50
Facebook посилить покарання для тих, хто порушує правила платформи Фото: Facebook посилить покарання для тих, хто порушує правила платформи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Facebook посилить покарання за порушення правил платформи. Компанія використовуватиме систему, що аналогічна тій, яка блокує підроблені облікові записи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відповідне нововведення може бути серйозною загрозою для політичних та інших рухів, які порушують правила компанії. Наприклад, підбурювання людей до масової скарги на контент, або ж акаунт з метою їх подальшого блокування. Також це стосується цькування інших користувачів.

За словами прессекретаря компанії, нововведення забезпечить більш радикальне покарання для тих, хто порушує правила платформи.

Одним з найгучніших випадків є блокування акаунту колишнього президента США Дональда Трампа під час штурму республіканців Капітолію 6 січня.

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