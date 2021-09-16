Facebook посилить покарання для тих, хто порушує правила платформи
Фото: Facebook посилить покарання для тих, хто порушує правила платформи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Facebook посилить покарання за порушення правил платформи. Компанія використовуватиме систему, що аналогічна тій, яка блокує підроблені облікові записи.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Відповідне нововведення може бути серйозною загрозою для політичних та інших рухів, які порушують правила компанії. Наприклад, підбурювання людей до масової скарги на контент, або ж акаунт з метою їх подальшого блокування. Також це стосується цькування інших користувачів.
За словами прессекретаря компанії, нововведення забезпечить більш радикальне покарання для тих, хто порушує правила платформи.
Одним з найгучніших випадків є блокування акаунту колишнього президента США Дональда Трампа під час штурму республіканців Капітолію 6 січня.