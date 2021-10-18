Facebook створить "метавсесвіт" для існування людей у віртуальних просторах

Компанія Facebook заявила, що планує найняти 10 тисяч осіб в Європейському союзі протягом наступних п'яти років. Вони повинні допомогти побудувати так званий "метавсесвіт" - онлайн-світ, в якому люди існують і спілкуються в загальних віртуальних просторах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

Як зазначає агентство, це значний крок, який компанія робить щодо концепції, яку в останні місяці рекламував топ-менеджер Марк Цукерберг.

У вересні Facebook виділив 50 млн доларів на створення метавсесвіту, в якому такі компанії, як Roblox і виробник Fortnite, Epic Games, отримали перші позиції.

Раніше компанія запустила тест нового додатка для віддаленої роботи у віртуальній реальності, в якому користувачі гарнітур Oculus Quest 2 компанії можуть проводити зустрічі в якості своїх аватарів.

Facebook також заявив у липні, що створює групу продуктів для роботи над метавсесвітом, який стане частиною Facebook Reality Labs, її групи доповненої і віртуальної реальності.

"Ці інвестиції (в нові робочі місця) є вотумом впевненості в силі європейської технологічної індустрії і потенціалі європейських технічних талантів. Європа дуже важлива для Facebook", - заявили в компанії.