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Фабрика замінована, а печиво отруєне: в Бучі закликають не заходити на територію "Деліції"

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Буча, П'ятниця 01 квітня 2022 13:30
Фабрика замінована, а печиво отруєне: в Бучі закликають не заходити на територію "Деліції" Фото: в Бучі закликають не заходити на територію "Деліції" (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

У Бучі місцевих жителів закликали не заходити на кондитерську фабрику "Деліція". Російські окупанти замінували її територію, а печиво отруїли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Шановна громада Бучі! Дуже просимо не заходити на кондитерську фабрику "Деліція", адже рашисти замінували територію фабрики, а печиво отруїли. Пам'ятаємо про небезпеку! Просимо максимально зробити репост для розповсюдження інформації! Дякуємо за розуміння", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Бучі міська влада закликає поки не повертатися тих, хто вимушено покинув свої домівки. Оскільки є небезпека - місто досі знаходиться під окупацією.

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