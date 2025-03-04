В Европе хотят использовать 200 млрд евро активов РФ как гарантию мира для Украины, - FT

Крупнейшие державы Европы изучают возможность конфискации более 200 млрд евро замороженных российских активов, составляя планы соглашения о прекращении огня в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Франция и Германия, давно выступавшие против полномасштабной конфискации активов, находящихся в ЕС, обсуждают с Великобританией и другими странами способы их возможного использования.

Французские чиновники обсудили предложение о том, чтобы европейские столицы арестовали активы, если Москва нарушит будущее соглашение о прекращении огня в Украине, сообщили три человека, информированных о переговорах, в рамках усилий по предоставлению Киеву гарантий безопасности после конфликта.

Сторонники соглашения о прекращении огня рассматривают его как способ заставить Россию соблюдать любое соглашение и предоставить Киеву гарантии.

Переговоры проходят на фоне шквала европейских дипломатических усилий во главе с Францией и Великобританией по разработке мирного плана для Украины, вызванного решением президента США Дональда Трампа начать двусторонние переговоры с Москвой, направленные на прекращение войны.

Использование активов

Союзники G7 заморозили около 300 млрд евро в активах Центрального банка России в 2022 году после полномасштабного вторжения Москвы на Украину, из которых подавляющее большинство - около 190 млрд евро - находится в центральном депозитарии ценных бумаг Бельгии Euroclear, а меньшие суммы находятся во Франции, Великобритании, Японии, Швейцарии и США.

В настоящее время доход, полученный от этих активов - в основном наличные и государственные облигации - используется для погашения странами G7 кредитов Украине на сумму 50 млрд долларов, но базовые активы не трогают.

Страны, включая Украину, Польшу и страны Балтии, давно настаивали на аресте базовых активов, но ключевые столицы, включая Берлин, Париж и Брюссель, ранее выступали против из-за опасений, что арест государственной собственности создаст прецедент в соответствии с международным правом.

Европейский центральный банк также был обеспокоен тем, что статус евро как безопасного варианта для валютных резервов будет поставлен под угрозу. Большинство активов номинированы в евро.

Мирные переговоры

Во время переговоров с Трампом на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что немедленный арест активов не будет "соблюдением международного права", но деньги могут стать "частью переговоров по окончании войны".

Возможный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц дал понять, что рассмотрит возможность поддержки предложения, предусматривающего арест замороженных российских активов, сообщил источник, знакомый с ситуацией. Мерц беседует с исполняющим обязанности канцлера Олафом Шольцем, чтобы согласовать позиции перед саммитом лидеров ЕС 6 марта.

Премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер 3 марта заявил, что Лондон изучает, как активы могут быть использованы. "Очевидно, что доходы и прибыль используются", - сказал он депутатам, выступая после подписания соглашения с Владимиром Зеленским, президентом Украины, на выходных о предоставлении Великобританией кредита в размере 2,26 млрд фунтов стерлингов Украине, обеспеченного прибылью от санкционированных российских суверенных активов.

"Что касается самих [базовых] активов, это очень сложный вопрос. Это не просто", - добавил Стармер. "Но я думаю, что нам нужно сделать больше, и мы делаем больше работы, чтобы рассмотреть, каковы возможности, по крайней мере, вместе с другими странами".

Двое из людей, знакомых с французским предложением, сказали, что оно было хорошо воспринято другими европейскими союзниками, но что оно далеко от согласия.

Лагерь сторонников ареста получил импульс из-за угрозы администрации Трампа прекратить военную поддержку Украины. "Все больше и больше стран готовы использовать [отложенный арест активов] в качестве рычага", - сказал один источник.