ru ua
Чт, 27 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Європейці забрали із ПСГ 90 млн м3 у перший місяць держрегулювання цін на газ, - Оператор ГТС

Новость на русском →
Київ, Четвер 27 січня 2022 17:59
Європейці забрали із ПСГ 90 млн м3 у перший місяць держрегулювання цін на газ, - Оператор ГТС Фото: газ (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Реекспорт газу з України європейськими компаніями у січні становив 90 млн м3.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані "Оператора ГТС".

Так в українську ГТС за 26 днів січня фізично надійшло 1,415 млрд м3 - переважно транзит газу, а вийшло з ГТС 1,505 млрд м3.

Відтік газу з країни у перший місяць державного регулювання цін на газ для окремих виробників продуктів харчування у 6 разів перевищив обсяг так званого пільгового газу для виробників соціально-значущих продуктів харчування.

Так, за даними Мінагро, обсяг "соціального" газу в січні склав 14 млн м3 газу.

Нагадаємо, 30 грудня Кабмін ухвалив постанову, якою зобов'язав приватні компанії в Україні продавати до 20% свого газу за пільговою ціною агрохолдингами та компаніями-виробниками хлібопродуктів, молочної продукції та іншого.

Пізніше Мінагрополітики оприлюднило список компаній, які мають право на пільговий газ. До списку із 6 тис. компаній увійшли найбільші агрохолдинги країни.

Асоціація газовидобувних компаній заявила, що рішення уряду про часткову експропріацію газу призведе до падіння видобутку на 1 млрд м3, а європейські трейдери відреагували на ініціативу реекспортом газу назад до Європи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Газ
NEWS
У Дніпрі нацгвардієць розстріляв караул військовослужбовців. П'ятеро загиблих
У Дніпрі нацгвардієць розстріляв караул військовослужбовців. П'ятеро загиблих
DAILY
Розстріл військових у Дніпрі. Що могло стати причиною трагедії
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Розстріл військових у Дніпрі. Що могло стати причиною трагедії