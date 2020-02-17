В "Європейській солідарності" обурені пропозицією відправити делегацію Ради на парад у Москву

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В "ЄС" закликають президента повідомити суспільству, чи збирається він їхати на цей парад

Фракція "Європейська солідарність" ("ЄС") обурена пропозиціями народних депутатів від "Опозиційної платформи - За життя" сформувати парламентську делегацію у травневому параді в Москві з нагоди 75-річчя перемоги у Другій світовій війні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

В "ЄС" переконані, така ініціатива "є цілком прогнозованою та очікуваною", адже "реваншисти все вище підводять голову, а влада дивиться на це крізь пальці".

"Антиукраїнська виходка [Вадима] Рабіновича, його запальна проросійська промова на погоджувальній раді не зустріли жодної реакції керівництва парламенту, яке в інших випадках охоче коментує виступи депутатів від демократичної опозиції. ", - додали в прес-службі.

У свою чергу, парламентарі закликають президента Володимира Зеленський і його політичну силу повідомити суспільству, чи збирається вони їхати на парад у Москву і доєднатися до делегації депутатів з ОПЗЖ.

"Адже сьогодні в парламенті керівництво “Слуги народу” поблажливо посміхались під час антиукраїнського провокативного виступу Рабіновича. Не хочеться вірити, що для “Слуг народу”, народу, який стікає кров’ю у боротьбі з Росією, неприйнятність участі України в путінському побєдобєсіі, не є очевидною і залишиться без їх публічної реакції", - додали в "Європейській солідарності".

Нагадаємо, у понеділок, 17 лютого, на погоджувальній раді парламенту народний депутат та співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович запропонував Верховній Раді сформувати делегацію для участі у травневому параді в Москві з нагоди 75-річчя перемоги у Другій світовій війні.