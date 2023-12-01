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Европейский регион "лидирует" в развитии эпидемии ВИЧ, - ВОЗ

Пятница 01 декабря 2023 17:40
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Европейский регион "лидирует" в развитии эпидемии ВИЧ, - ВОЗ Фото: Европейский регион "лидирует" в развитии эпидемии ВИЧ (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Европейском регионе наблюдается самое быстрое развитие эпидемии ВИЧ-инфекции в мире. Тенденция не меняется уже на протяжении многих лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ганса Клюге.

Как отметил Клюге, благодаря доступным инструментам для борьбы с вирусом, в Европейском регионе никто не должен болеть СПИДом, или даже умирать от заболевания.

"Однако, по иронии судьбы, в Европейском регионе ВОЗ эпидемия ВИЧ-инфекции развивается быстрее всех в мире. 50% людей в Европейском регионе получают поздний диагноз - люди слишком поздно обращаются за медицинской помощью, и мы не успеваем достучаться до них раньше", - заявил Клюге.

По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ, тенденция по Европейскому региону не меняется уже в течение 10 лет. В ряде стран региона уровень смертности является неприемлемо высоким, однако есть и те, где передача ВИЧ почти полностью была остановлена.

ВИЧ в Украине

Как рассказывает Национальная служба здоровья Украины, по состоянию на 1 ноября 2023 года в Украине установлено:

  • 158803 случаев ВИЧ-инфекции;
  • 48908 случаев СПИДа.

В частности, только за текущий год было установлено:

  • 9769 случаев ВИЧ;
  • 2738 случаев СПИДа.

"Если вовремя не выявить ВИЧ и не начать лечение, развивается СПИД - необратимое состояние, когда иммунная система настолько ослаблена, что не может побороть простейшие инфекции, и в результате какой-то из них человек умирает", - добавили в НСЗУ.

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