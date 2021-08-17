Європейська ракета Vega вивела на орбіту супутник дистанційного зондування Землі
Ракета-носій Vega від Європейського космічного агентства (ESA), яка обладнана українським двигуном, вивела на орбіту новий супутник. Апарат використовуватимуть для дистанційного зондування поверхні Землі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ESA.
Відомо, що запуск ракети відбувся з космодрому Куру.
#ICYMI, here's the replay of this morning's @Vega_sts #VV19 launch from @EuropeSpacePort at 03:37 CEST, carrying #PléiadesNeo and auxiliary payloads including @ESA__Education's #LEDSAT. pic.twitter.com/IiiNlllwqR— ESA (@esa) August 17, 2021
Серед особливостей нового супутника Pléiades Neo 4:
- здатний стежити за об’єктами у високій роздільній здатності;
- обладнання супутника в рази швидше приймає дані запиту від космічної агенції;
- має покращену здатність встановлення точної геолокації;
One more really cool shot of @vega_sts #VV19, launched this morning 17 August at 03:47 CEST https://t.co/S4ClJRDoYc pic.twitter.com/in7fXGpowt— ESA (@esa) August 17, 2021
Додамо, що у 2004 році Державне конструкторське бюро України брало участь у будівництві двигуна для ракети Vega. РД-843 (двигун) розрахований на 5 запусків й допускає відхилення ракети до 10 градусів у кожному напрямку.
Retrait du portique. #VV19 #roadtospace pic.twitter.com/MfwbiD0zyb— Centre spatial guyanais (@EuropeSpacePort) August 17, 2021