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Європарламент завтра проведе дебати щодо Навального

Брюссель, Понеділок 18 січня 2021 16:59
Європарламент завтра проведе дебати щодо Навального
Фото: Олексій Навальний (facebook com navalny)
Автор: РБК-Україна

Європейський парламент завтра, 19 січня, проведе дебати у зв'язку з арештом російського опозиціонера Олексія Навального. Також цього тижня може бути прийнято відповідну резолюцію.

Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Європарламент додав на пленарне засідання на завтра дебати по темі Навального", - повідомив Йозвяк.

Він також уточнив, що голосування по цьому пункту відбудеться в четвер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Латвія запропонувала ввести санкції проти Росії через арешт Навального. Рішення російського суду назвали несправедливим, а Москву звинуватили в порушенні міжнародних зобов'язань.

Також стало відомо, що Рада ООН з прав людини може провести надзвичайне засідання через арешт Навального. Крім того, свою позицію озвучила й Україна.

Опозиціонера заарештували до розгляду питання про заміну йому покарання з умовного на реальне по справі "Ів Роше". Федеральна служба виконання покарань просила заарештувати його, оскільки він нібито систематично порушував умови випробувального терміну і з цієї причини був оголошений в розшук.

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