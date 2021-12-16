Європарламент закликав Росію відвести війська від кордонів України і припинити погрози, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про прийняття Європарламентом нової резолюції щодо ситуації на українському кордоні та окупованих територіях. Росію закликали відвести війська і припинити погрози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Кулеби.
"Вітаю нову сильну резолюцію Європарламенту щодо ситуації на кордоні та окупованих РФ територіях України", - написав глава МЗС.
Кулеба уточнив, що в резолюції Європарламент закликав Росію відвести війська від кордону і припинити погрози. У документі також підтверджена перспектива членства України в ЄС і неприпустимість поступок з питання вибору альянсів.
Нагадаємо, агресія Росії щодо України стала однією з головних тем саміту ЄС у Брюсселі, що відбувся 16 грудня.
Зазначимо, напередодні саміту канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що країни Євросоюзу наголошують на принципі непорушності кордонів у Європі.