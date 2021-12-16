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Європарламент закликав Росію відвести війська від кордонів України і припинити погрози, - Кулеба

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Київ, Четвер 16 грудня 2021 18:18
Європарламент закликав Росію відвести війська від кордонів України і припинити погрози, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про прийняття Європарламентом нової резолюції щодо ситуації на українському кордоні та окупованих територіях. Росію закликали відвести війська і припинити погрози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Кулеби.

"Вітаю нову сильну резолюцію Європарламенту щодо ситуації на кордоні та окупованих РФ територіях України", - написав глава МЗС.

Кулеба уточнив, що в резолюції Європарламент закликав Росію відвести війська від кордону і припинити погрози. У документі також підтверджена перспектива членства України в ЄС і неприпустимість поступок з питання вибору альянсів.

Нагадаємо, агресія Росії щодо України стала однією з головних тем саміту ЄС у Брюсселі, що відбувся 16 грудня.

Зазначимо, напередодні саміту канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що країни Євросоюзу наголошують на принципі непорушності кордонів у Європі.

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