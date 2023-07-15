Европа все еще ждет от США одобрения для обучения украинцев на F-16, - Politico

Европейские страны все еще ожидают официального одобрения от США для обучения украинских пилотов на истребителях F-16. Его должен подписать Госдеп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Издание цитирует американских и европейских чиновников. Они отмечают, что обучение украинцев на F-16 не может начаться до тех пор, пока Государственный департамент США официально не подпишет запрос на передачу инструкций, авиасимуляторов и других материалов, связанных с самолетами.

Представитель Пентагона Гаррон Гарн заявил, что, несмотря на то, что президент США Джо Байден пообещал дать "зеленый свет", официальный запрос еще рассматривается.

При этом в Пентагоне отмечаются, что процесс одобрения передачи чувствительных технологий вооружений, особенно истребителей, в США не является чем-то необычным и занимает некоторое время.

"С любым экспортным или учебным пакетом Пентагон должен убедиться, что мы готовы к переводу технических пособий, пакетам технических данных и плану поддержки, прежде чем официальные лица подпишут передачу", - начальник отдела закупок Пентагона Уильям Лаплант.

По данным Politico, партнеры планируют начать обучение пилотов в Румынии на F-16 в октябре. На первом этапе надеюсь учить от шести до девяти украинских пилотов. В Нидерландах сообщили, что выделят для этого два своих самолета.

F-16 для Украины

Ранее партнеры заявили о создании авиационной коалиции для передачи Украине современных истребителей, в частности, F-16. Возглавляют коалицию Нидерланды и Дания, заявившие о намерениях обучать украинских пилотов. У этих стран есть специальные авиационные симуляторы.

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что учения украинцев на F-16 начнутся в августе, а сами самолеты Украина сможет получить через шесть-семь месяцев.

При этом на саммите НАТО в Вильнюсе Нидерланды и Румыния официально подтвердили, что будут учить украинских пилотов. В Румынии заявили, что планируют начать тренировки уже в следующем месяце.

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