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Європа замість "Роскосмосу" може почати співпрацю зі SpaceX Ілона Маска

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Париж, П'ятниця 12 серпня 2022 15:13
Європа замість "Роскосмосу" може почати співпрацю зі SpaceX Ілона Маска Фото: SpaceX може замінити "Роскосмос" в Європі (wikimedia by SpaceX)
Автор: Наталія Юрченко

Європа шукає заміну для "Роскосмосу", який через війну в Україні опинився під санкціями. Одним з варіантів для співпраці є компанія SpaceX американського підприємця Ілона Маска.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Європейське космічне агентство (ЄКА) почало попередні переговори зі SpaceX. Компанія може замінити російські ракети "Союз", які використовували для запуску космічних апаратів.

Головним конкурентом SpaceX могла стати європейська компанія Arianespace, але вона ще не затвердила графіки запуску своїх ракет. Також Європа розглядає претендентів з Японії та Індії.

"Я б сказав, що є два з половиною варіанти, які ми обговорюємо. Один з них - SpaceX, це ясно. Інший, можливо, Японія", - сказав генеральний директор ЄКА Йозеф Ашбахер.

За його словами, SpaceX має переваги, оскільки компанія більш оперативна і має стабільний графік запусків носіїв Falcon 9.

Проте ЄС поки не прийняв остаточного рішення і вивчає технічну сумісність.

Нагадаємо, що Росія має намір вийти з Міжнародної космічної станції. Це відбудеться після 2024 року.

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