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Єврокомісія запропонувала ввести "кліматичні" мита на імпорт до ЄС низки товарів

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Брюссель, Середа 14 липня 2021 19:05
Єврокомісія запропонувала ввести "кліматичні" мита на імпорт до ЄС низки товарів Фото: Єврокомісія запропонувала ввести "кліматичні" мито на імпорт в ЄС (naslovi eu)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Єврокомісія опублікувала план дій з екологічної перебудови економіки Євросоюзу. У документі передбачається введення "кліматичних" митних зборів на ряд товарів, що імпортуються ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на план дій по досягненню кліматично нейтральної економіки в ЄС до 2050 року

Документ передбачає нові підходи в політиці ЄС щодо скорочення викидів парникових газів. Зокрема, планується значне розширення і посилення системи торгівлі вуглецевими квотами, застосування екологічних тарифів на імпорт, масова висадка лісів і створення фінансових інструментів на суму понад 100 млрд євро для зниження соціального збитку від цих та інших заходів.

Пропозиції Єврокомісії передбачає наступні заходи:

  • заборона з 2035 року на випуск в Євросоюзі автомобілів на традиційному паливі;
  • введення на першому етапі "кліматичних" митних зборів на імпорт до Євросоюзу сталі, алюмінію та цементу;
  • введення прогресивних кліматичних тарифів для повітряного і морського транспорту;
  • розширення системи торгівлі вуглецевими квотами на літаки і морські судна.

Для введення цього плану Єврокомісії в дію він повинен бути затверджений Європарламентом і Радою ЄС.

Як зазначила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, ці заходи повинні дозволити скоротити викиди парникового газу в Євросоюзі до 2030 року як мінімум на 55% в порівнянні з Рівнями 1990-го.

"Економія викопного палива досягла своєї межі. Ми хочемо залишити наступному поколінню здорову планету, а також хороші робочі місця і зростання, яке не шкодить нашій природі. Європейський зелений курс - це наша стратегія зростання, спрямована на декарбонізацію економіки", - додала вона.

Нагадаємо, у березні 2021 року Європарламент підтримав механізм вуглецевого податку на кордоні. На думку голови комітету екології та сталого розвитку Європейської бізнес асоціації, директора GMK Center Станіслава Зінченка, це створює ризики для українського експорту.

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