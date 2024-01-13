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Еврокомиссия проведет проверку китайских автопроизводителей: в чем их подозревают

Суббота 13 января 2024 03:16
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Еврокомиссия проведет проверку китайских автопроизводителей: в чем их подозревают Фото: Еврокомиссия проверит китайских автопроизводителей (byd.com)
Автор: Константин Широкун

Следователи Еврокомиссии проведут проверки китайских автопроизводителей в рамках расследования, связанного с целесообразностью введения карательных пошлин против китайского автопрома для защиты европейских производителей электромобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что инспекторы посетят заводы BYD, Geely и SAIC, при этом представители Евросоюза не будут проверять заводы и фабрики некитайских брендов.

Расследование, начатое в октябре прошлого года, должно продлиться около 13 месяцев. Оно должно определить, получают ли более дешевые электромобили китайского производства несправедливую выгоду от государственных субсидий в странах ЕС.

"Комиссия отобрала репрезентативную выборку производителей из Китая и ЕС, которые уже ответили на анкеты. Комиссия проведет проверочные визиты в январе-феврале 2024 года", - заявил Олоф Гилл, представитель Европейской комиссии по торговле.

Посещения проводятся для проверочной работы - инспекций на местах для проверки ответов автопроизводителей на анкеты, - сообщил один из источников. В документах Европейской

Доля электромобилей китайского производства в странах Европейского Союза по итогам 2023 года выросла до 8% и может достичь 15% в 2025 году, при этом электромобили из Китая в среднем на 20% дешевле, чем модели, произведенные в ЕС.

По оценкам Китайской автомобильной ассоциации, в прошлом году Китай обогнал Японию как крупнейшего в мире экспортера автомобилей, поставив в другие страны 5,26 млн автомобилей на сумму около 102 млрд долларов.

Китай завоевывает мировой рынок электромобилей

В последние годы китайские автомобильные компании наращивают экспорт автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и электромобилей на экспортные рынки.

Ранее мы писали, что китайский производитель электромобилей BYD обогнал Tesla по продажам в последние три месяца 2023 года, став новым лидером мирового рынка. Несмотря на то, что Tesla добилась рекордных продаж в четвертом квартале.

О причинах распространения китайских автомобилей во всем мире читайте в материале РБК-Украина.

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Geely Еврокомиссия Китай Автомобильный рынок
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