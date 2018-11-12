Євро подешевшав на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар стабільний на ринку, євро дешевшає

В обмінних пунктах України сьогодні, 12 листопада 2018 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 1 копійку до 28,05 гривень за долар, курс купівлі долара знизився на 2 копійки до 27,84 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 1 копійку до 32,08 гривень за євро, у купівлі - на 24 копійки до 31,36 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,15 - 28,05 (27,15 - 28,04 - 9 листопада), продажу 27,95 - 29,0 (продажу 27,98 - 28,90 - 9 листопада) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,84 (27,86 - 9 листопада), продажу - 28,05 (28,06 - 9 листопада) грн за долар.

Курс купівлі євро становить 30,00 - 31,75 (30,00 - 31,90 - 9 листопада), продажу 31,65 - 32,79 (31,80 - 33,00 - 9 листопада) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,36 (31,60 - 9 листопада), продажу - 32,08 (32,09 - 9 листопада) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,11 (2,60 - 4,17 - 9 листопада), продажу - 4,10 - 5,00 (4,14 - 5,00 - 9 листопада) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,85 (3,90 - 9 листопада), продажу 4,24 (4,27 - 9 листопада) грн за 10 рублів.