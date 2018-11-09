Євро подешевшав на готівковому ринку

Фото: обмін валют (РБК-Україна)

Долар стабільний на ринку, євро дешевшає

В обмінних пунктах України сьогодні, 9 листопада 2018 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 3 копійки до 28,08 гривень за долар, курс купівлі долара знизився на 3 копійки до 27,87 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 13 копійок до 32,22 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,15 - 28,04 (27,00 - 28,00 - 8 листопада), продажу 27,98 - 28,90 (27,98 - 28,90 - 8 листопада) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,86 (27,85 - 8 листопада), продажу - 28,06 (28,07 - 8 листопада) грн за долар.

Курс купівлі євро становить 30,00 - 31,90 (30,20 - 32,00 - 8 листопада), продажу 31,80 - 33,00 (32,05 - 33,13 - 8 листопада) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,60 (31,77 - 8 листопада), продажу - 32,09 (32,22 - 8 листопада) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,17 (2,60 - 4,18 - 8 листопада), продажу - 4,14 - 5,00 (4,19 - 5,00 - 8 листопада) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,90 (3,90 - 8 листопада), продажу 4,27 (4,28 - 8 листопада) грн за 10 рублів.