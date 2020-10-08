Євро дешевшає: НБУ знизив офіційний курс на 9 жовтня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Єдина європейська валюта подешевшала на 6 копійок

Національний банк України (НБУ) на 9 жовтня 2020 року встановив курс євро на рівні 33,27 гривень за євро. Це на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 9 жовтня встановлено на такому рівні: 33,2799 гривень за євро (-0,0504 грн). При цьому курс євро на 7 жовтня становить 33,3303 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 16 копійок до 33,15 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,13 гривень за євро.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 9 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,28 гривень за долар. Курс на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 9 жовтня встановлено на такому рівні: 28,2836 гривень за 1 долар (-0,0404 грн). При цьому курс долара на 8 жовтня становить 28,3240 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара до гривні знижується третій день поспіль після тривалого зростання.