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Евро-2024: полное расписание матчей 30 июня

Гельзенкирхен, Воскресенье 30 июня 2024 08:30
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Евро-2024: полное расписание матчей 30 июня Фото: "Фурия Роха" выиграла все матчи в группе Евро-2024 (facebook.com/SeFutbol)
Автор: Антон Федорцив

Плей-офф чемпионата Европы 2024 продолжится двумя поединками 1/8 финала в воскресенье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Еще два четвертьфиналиста Евро-2024 определятся в Гельзенкирхене и Кельне. Первый матч начнется в 19:00 по киевскому времени, а вторая встреча запланирована на 22:00.

Сборная Англии после победы в группе C будет экзаменовать Словакию. "Соколы" финишировали третьими в квартете E, опередив по дополнительным показателям сборную Украины. Словацкая сборная до сих пор одержала на турнире лишь одну победу, но тогда минимально одолела фаворита – Бельгию.

Зато сборная Испании встретится с главным открытием чемпионата Европы. Грузия не просто вышла в плей-офф, а закрыла групповой этап победой над сборной Португалии. Приз зрительских симпатий кавказская команда уже завоевала, но вполне может замахнуться еще на одну сенсацию.

Все поединки покажет официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Там просмотреть матчи в прямом эфире можно в подписках "Максимальная" и "Спорт". Также трансляция поединка "Трех львов" Гарета Саутгейта будет доступна на региональных телеканалах "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Черновцы").

Список матчей воскресенья в 1/8 финала Евро-2024:

  • Англия – Словакия, 19:00
  • Испания – Грузия, 22:00

К слову, накануне Швейцария уверенно одолела сборную Италии в 1/8 финала Евро-2024.

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Сборная Испании Евро 2024 Сборная Англии
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