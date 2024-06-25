Евро-2024: полное расписание матчей 25 июня
Во вторник чемпионат Европы продолжится решающими поединками группового этапа в квартетах C и D.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
Еще четыре участника 1/8 финала Евро-2024 определятся по мотивам четырех матчей. Поединки группы D начнутся параллельно в 19:00 по Киеву, а в квартете C противостояния стартуют в 22:00.
На две прямые путевки от группы D осталось три претендента. Одного из обладателей места в плей-офф в очной встрече определят сборная Нидерландов и национальная команда Австрии. Победа одной из команд выведет ее в 1/8 финала турнира. Правда, "оранжевых" устроит и ничья.
Зато сборная Франции в статусе лидера (4 очка) встретится с явным аутсайдером квартета. Польша проиграла оба поединка и потеряла все шансы пробиться в плей-офф. Впрочем, у "Кадры" будет возможность потянуть за собой на дно подопечных Дидье Дешама. Хотя даже поражение "трехцветных", вероятнее всего, выведет их в следующий этап с третьей позиции.
Более запутанная ситуация в группе C. Ни одна из команд еще не простилась с надеждами на 1/8 финала. Фаворитом остается сборная Англии. "Три льва" набрали 4 очка и могут позволить сыграть вничью со Словенией. Балканской команде с двумя пунктами желательно побеждать, чтобы иметь шансы лучше Дании (2 балла) и Сербии (1).
Все поединки покажет официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Там просмотреть матчи в прямом эфире можно по подпискам "Максимальная" и "Спорт". Также трансляция поединка "оранжевых" и австрийцев будет доступна на региональных телеканалах "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Полтава" и т. д.).
Список матчей вторника на групповом этапе Евро-2024:
- Нидерланды – Австрия, 19:00
- Франция – Польша, 19:00
- Англия – Словения, 22:00
- Дания – Сербия, 22:00
К слову, накануне Италия драматически сыграла вничью с Хорватией в сражении за место в плей-офф Евро-2024.
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