Евро-2024: полное расписание матчей 25 июня

Еще четыре участника 1/8 финала Евро-2024 определятся по мотивам четырех матчей. Поединки группы D начнутся параллельно в 19:00 по Киеву, а в квартете C противостояния стартуют в 22:00.

На две прямые путевки от группы D осталось три претендента. Одного из обладателей места в плей-офф в очной встрече определят сборная Нидерландов и национальная команда Австрии. Победа одной из команд выведет ее в 1/8 финала турнира. Правда, "оранжевых" устроит и ничья.

Зато сборная Франции в статусе лидера (4 очка) встретится с явным аутсайдером квартета. Польша проиграла оба поединка и потеряла все шансы пробиться в плей-офф. Впрочем, у "Кадры" будет возможность потянуть за собой на дно подопечных Дидье Дешама. Хотя даже поражение "трехцветных", вероятнее всего, выведет их в следующий этап с третьей позиции.

Более запутанная ситуация в группе C. Ни одна из команд еще не простилась с надеждами на 1/8 финала. Фаворитом остается сборная Англии. "Три льва" набрали 4 очка и могут позволить сыграть вничью со Словенией. Балканской команде с двумя пунктами желательно побеждать, чтобы иметь шансы лучше Дании (2 балла) и Сербии (1).

Все поединки покажет официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Там просмотреть матчи в прямом эфире можно по подпискам "Максимальная" и "Спорт". Также трансляция поединка "оранжевых" и австрийцев будет доступна на региональных телеканалах "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Полтава" и т. д.).

Список матчей вторника на групповом этапе Евро-2024: