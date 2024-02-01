"єВідновлення": на ремонты поврежденных домов украинцы потратили менее трети перечисленных средств

Подавляющее большинство средств по компенсации "єВідновлення" за поврежденное жилье украинцы использовали на строительные материалы: из более чем 1 млрд гривен, которые пострадавшие семьи потратили на ремонт, 864 млн ушло на покупку древесины и строительных материалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

Значительно меньше средств, отметила она, владельцы поврежденных домов потратили на закупку стекла, краски и обоев - около 100 млн гривен. При этом на оплату услуг генеральных подрядчиков по строительству израсходовано 51 млн гривен.

"В общем, средний чек на приобретение товаров и услуг, необходимых для восстановления поврежденного жилья, составляет сейчас 10 тыс. гривен. При этом максимальная сумма, на которую может рассчитывать владелец поврежденного жилья в рамках этого этапа программы - компенсации на мелкий срочный ремонт, составляет 200 тыс. гривен", - сообщила Шуляк.

Отоварить эти средства можно только в магазинах - партнерах программы "єВідновлення". На сегодня это более 3712 точек продаж по всей территории Украины, перечень которых можно найти в портале "Дія". При этом следует помнить, что целевые средства, которые владельцы поврежденного жилья получили в качестве компенсации, необходимо использовать в течение 12 месяцев, отметила парламентарий.

По словам Шуляк, украинцам на сегодня перечислили уже более 3,5 млрд гривен, которые можно тратить на восстановление своих домов. Впрочем, из этой суммы украинцы пока использовали менее трети. Общая сумма компенсаций, согласованная уже 40 тыс. заявителям, сегодня превышает 4 млрд гривен.

"В целом на компенсацию за поврежденное жилье - средства на ремонт жилья, а не его приобретение, украинцы по состоянию на 1 февраля 2024 года подали 71 тыс. заявлений. Интересно, что в конце ноября 2023 подавляющее большинство заявлений на компенсацию за поврежденное жилье - 86%, "Мы получили от владельцев частных домов. На компенсацию за поврежденные квартиры в многоквартирных домах тогда поступило не более 13%. Однако потом заявлений от владельцев квартир существенно увеличилось и сейчас мы имеем примерно одинаковое количество заявлений по обеим категориям", - отметила Шуляк.

Она напомнила: этап компенсаций на мелкий срочный ремонт по программе "єВідновлення" стартовал первым - 10 мая 2023 года. Тогда стали принимать заявления и платить компенсации в размере до 200 тыс. гривен. Позже - в конце декабря 2023 года, по программе "єВідновлення" начали оказывать финансовую помощь украинцам, чье жилье нуждалось в капитальном ремонте - в размере до 500 тыс. гривен. А с 1 января 2024 года возможность подать заявку и получить компенсацию появилась у граждан, которые произвели ремонт поврежденного жилья за свой счет.

"Мы стремимся максимально помочь украинцам, чье жилье пострадало в результате российской вооруженной агрессии. Речь идет и о повреждении жилья, и о его полном уничтожении. И это только начало - в дальнейшем мы будем расширять и совершенствовать программу. Ключевая цель - дать нашим гражданам понимание, что государство не бросает их на произвол судьбы и вопрос возобновления жилищного фонда, как и всей страны, должен быть в приоритете", - резюмировала Шуляк.