"єВідновлення" - прецедент. Почему партнеры готовы помогать с финансированием восстановления Украины

Государственная программа компенсации за поврежденное и уничтоженное в результате российской вооруженной агрессии жилья "єВідновлення" и цифровая экосистема управления восстановлением DREAM - удачные примеры эффективной синергии от взаимодействия местного самоуправления на уровне общин и государства в вопросах восстановления.

Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

По ее словам, как оперативное быстрое восстановление, так и стратегическое, нуждающееся в тщательном планировании, требует одновременного участия как государства, так и общин на уровне органов местного самоуправления. Реализация программы "єВідновлення", которая является сочетанием усилий как государства, так и ОМС и частично покрывает потребность в быстром и оперативном восстановлении - один из примеров этого.

"По состоянию на сегодняшний день украинцам, чье жилье потерпело разрушения от российской вооруженной агрессии, в рамках "єВідновлення" согласовали выплат на 20 млрд гривен, то есть программа работает и работает эффективно. Но эта эффективность была бы невозможной без одновременного взаимодействия органов местного самоуправления и государства. Речь идет именно об их синергии – ОМС работают, так сказать в полях, они обследуют жилье, общаются с собственниками, а государство со своей стороны предоставляет средства на реализацию программы и цифровое решение, без которого работа ОМС была бы невозможной – Реестр поврежденного и уничтоженного имущества", – объяснила Шуляк.

Сейчас работают 655 комиссий и их количество постоянно растет - на старте программы в целом по Украине при органах местного самоуправления создали чуть более 500 комиссий, а в начале 2024 года их было уже 635. Некоторые из комиссий работают иногда фактически под обстрелами, фиксируя по специальным чек -письмами степень повреждения жилья, отметила Шуляк, но без создания цифрового решения - Реестра поврежденного и уничтоженного имущества, позволяющего управлять механизмом предоставлением компенсаций без чиновников, программа была бы невозможна.

Вторым удачным примером, как местные и государственные власти должны действовать в вопросах стратегического восстановления - это создание специального планировочного документа - программы комплексного восстановления (ПКВ), которая становится дорожной картой для пострадавших регионов. Сейчас уже почти 200 украинских работают над своими программами и количество присоединяющихся к этому процессу только растет.

"ОМС, конечно, являются лидерами в планировании восстановления своих общин. Но на этом этапе речь идет не о срочном восстановлении - до того состояния, в котором община была до полномасштабного вторжения, а по принципу "отстрой лучше, чем было". ПКВ в дальнейшем могут быть основой градостроительной документации и стратегии развития общества, то есть это гораздо шире, чем просто восстановление", - отметила Шуляк.

Она пояснила, что для подготовки ПКВ, финансирование которых будет происходить в частности на средства международных партнеров Украины, нужно анализировать множество факторов - экономическую среду, демографическую ситуацию, экологические факторы, а также заново подходить к планированию сети предоставления государственных услуг - образования, медицины и т.п. какой она была до войны, после нее эффективно функционировать она уже не сможет.

Также общины обязательно должны анализировать факторы безопасности - наличие системы подземных укрытий, сооружений двойного назначения и мест, где все это можно и нужно построить, а также меры по энергоэффективности. Только после столь детального всестороннего аудита община может переходить непосредственно к мерам по комплексному восстановлению.

"Стоит отметить, что ПКВ - не также инструмент привлечения средств на реализацию восстановления. Благодаря другому нашему цифровому решению - цифровой экосистеме восстановления DREAM, украинские общины уже сейчас имеют возможность привлекать доноров на финансирование процессов своего восстановления. Наши международные партнеры видят, что мы смогли обеспечить решение, когда все эти процессы происходят максимально прозрачно, убирая коррупционные факторы и устраняя чиновников от принятия решений посредством системы DREAM", - подчеркнула председатель комитета местного самоуправления и регионального развития.

По ее словам, цифровые решения, используемые ныне Украиной в своих восстановительных процессах, а также принципы прозрачности, по которым происходит ее восстановление, международные партнеры Украины оценивают достаточно высоко. В пользу этого говорят объемы финансирования программы "єВідновлення", к которым они приобщаются.

Так, 200 млн. долларов на программу уже выделил Всемирный Банк, еще 100 млн. евро выделил для компенсаций в 2024 году Банк Совета Европы. При этом сейчас продолжаются переговоры по второму траншу и продолжению финансирования программы "єВідновлення" Банком Совета Европы в последующих годах.

"Наши международные партнеры видят, насколько прозрачно работают наши возобновляемые инициативы, насколько эффективны цифровые решения, которые мы для этого используем и насколько мощную синергию обеспечивает правильное взаимодействие государства и ОМС. Поэтому все это нужно усиливать. В частности, закрепить цифровую экосистему DREAM в качестве обязательных обязательное для использования общинами. Действие экспериментального постановления, которое регулирует его деятельность, будет завершаться в конце текущего года, поэтому я надеюсь, что Парламент поддержит решение об обязательном использовании общинами DREAM", - подытожила Шуляк.