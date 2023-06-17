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"єВідновлення". Как открыть карту и получить выплату за поврежденное жилье

Новина українською →
Суббота 17 июня 2023 22:37
"єВідновлення". Как открыть карту и получить выплату за поврежденное жилье Фото: украинцам рассказали, как получить выплату за поврежденное жилье (diia.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинцы могут получить компенсацию за поврежденное и разрушенное имущество из-за российской агрессии. Для этого следует подать заявку для участия в программе "єВідновлення".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Для того чтобы получить средства на ремонт дома, пострадавшего из-за российской агрессии, нужно сообщить о поврежденном имуществе, подать заявление о выплате в приложении "Дія" и открыть специальную карточку "єВідновлення". Именно на эту карту украинцы будут получать средства на товары и услуги по ремонту.

Как открыть карту

Для начала следует выбрать один банк из перечня:

  • ПриватБанк
  • monobank
  • ПУМБ
  • Абанк
  • Sense Bank
  • Райффайзен Банк
  • sportbank
  • izibank

Далее следует загрузить приложение банка и открыть специальную карточку "єВідновлення".

Как работает карта

Карточкой можно рассчитываться только за строительные материалы или услуги бизнес-партнеров программы "єВідновлення". При этом переводить деньги на другие счета, снимать наличные, оплачивать по реквизитам и пополнять карту нельзя.

Важно, что средства на ремонт жилья нужно потратить в течение 12 месяцев. Иначе они вернутся в государственный бюджет.

Больше о программе "єВідновлення" можно узнавать на сайте.

"єВідновлення"

10 мая в Украине стартовала программа "єВідновлення", в рамках которой украинцам будут выплачивать деньги за поврежденное и разрушенное жилье.

На первом этапе Кабмин будет выплачивать деньги тем гражданам, которые нуждаются в косметическом ремонте жилья. Однако правительство уже начало расширять программу.

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