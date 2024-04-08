"Эвертон" Миколенко второй раз наказан за финансовые нарушения: команде светит вылет

Ливерпульский "Эвертон" получил новый штраф от независимой комиссии английской Премьер-лиги за нарушение правил прибыльности и устойчивого развития (PSRs).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт АПЛ .

"Ириски" лишены двух очков в турнирной таблице чемпионата Англии сезона 2023/24. Ранее мерсисайдцы были лишены шести набранных пунктов.

"Во время трехдневных слушаний в прошлом месяце независимая комиссия заслушала доказательства и аргументы клуба относительно ряда потенциальных смягчающих факторов признанного нарушения на сумму 16,6 млн фунтов, в том числе последствия двух последовательных обвинений в PSR. Сделав это, комиссия решила, что соответствующей санкцией будет снятие двух очков, что произойдет немедленно", – говорится в решении функционеров.

"Эвертон" после нового наказания опустился на 16-е место в АПЛ. В активе "ирисок" осталось 27 пунктов. Мерсисайдцы опережают зону вылета всего на два очка. Правда, Миколенко и компания провели на матч меньше идущего на 18-й строчке "Лутона".

Что известно о "Эвертоне"

Основанный в 1878 году английский футбольный клуб. Домашние матчи проводит на стадионе "Гудисон Парк" (39 572 места), а переедет на почти 53-тысячный "Брэмли-Мур Док".

"Ириски" завоевали 9 титулов чемпиона Англии, выиграли 5 Кубков и 9 Суперкубков Англии. В сезоне 1984/85 триумфовали в Кубке кубков. Последняя трофейная вспышка команды пришлась на 80-е, когда мерсисайдцы дважды выиграли чемпионат Англии и взяли единственный европейский титул.

С 1992 года "Эвертон" неизменно выступает в английской Премьер-лиге. Наивысшее достижение – 4-е место в сезоне 2004/05. В нынешней кампании "ириски" неплохо стартовали, но в ноябре были лишены 10-ти очков за финансовые нарушения. Впоследствии мерсисайдцы вернули четыре пункта благодаря апелляции.