Євенко: Olkom веде переговори з пулом стратегічних західних інвесторів

Фото: Юрій Євенко (facebook com urij ševčenko)

Залучення західних інвесторів допоможе компанії розширити бізнес і забезпечити його стратегічне зростання

Група компаній Olkom, до складу якої входить "Київський маргариновий завод", веде переговори з групою іноземних інституційних інвесторів. Їх залучення допоможе компанії розширити бізнес і забезпечити його стратегічне зростання, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю СЕО "Київського маргаринового заводу" Юрія Євенка.

"Поіменно я їх не назву - це звичайні обмеження конфіденційності та вимоги простого здорового глузду, - сказав Юрій Євенко у відповідь на прохання журналіста розказати про можливих майбутніх партнерів. - Це не один інвестор, їх кілька. Це міжнародні фінансові інституції, які можуть як увійти в капітал "Київського маргаринового заводу" зі своїми інвестиціями, так і просто надати фінансування на розвиток".

В рамках розробки інвестиційної стратегії і стратегії розвитку компанії розглядається розширення її присутності на суміжних В2В і споживчих ринках, а також вихід в якості прямого експортера споживчих товарів на західні ринки, в тому числі ринки країн Європейського Союзу. За словами Євенка, компанія готується до постачань споживчої продукції на зовнішні ринки: посилена експортна група департаменту продажу, йдуть інтенсивні переговори з закордонними партнерами, а два контракти на постачання в ЄС знаходяться на стадії підписання.

"Ми працюємо з низкою міжнародних фінансових інституцій, спільно прописуємо довгострокові стратегічні плани і цілі. З однією з них ми опрацьовуємо питання еволюційного стрибка для Olkom. Як одна з опцій - освоєння суміжних ринків. Наприклад, поглядаємо в бік молочної галузі - виробництва замінників молочних жирів. Новий стан молочного ринку визначить наші оцінки його перспектив на 3-10 років. І відповідно, ми зможемо оцінити власні можливості на цьому ринку", - розповів голова правління "Київського маргаринового заводу".

Відповідаючи на запитання журналіста про бізнес-результати першого півріччя і намір компанії досягти в цьому році обсягів виручки близько 1,2 млрд грн, Юрій Євенко підтвердив реалістичність таких цілей. Він розповів, що за підсумками першого півріччя 2019 року обсяг продажу у категоріях "вагові маргарини" і "спеціалізовані жири", призначених для кондитерської та інших підгалузей харчової промисловості, виріс на 178% - майже в 3 рази. А в споживчому сегменті деякі позиції продукції заводу стабільно подвоюють обсяги продажів у роздрібній торгівлі.

ТМ "Олком" - відомий український бренд майонезів, солі, гірчиці та олії. Відповідна продукція виробляється ПАТ "Київський маргариновий завод", що входить до складу Групи компаній Olkom разом з ТОВ "Київський маргариновий завод" (торговий дім Групи) та ПП "Рута-К". "Київський маргариновий завод" веде свою історію з 1949 року і є одним з найвідоміших підприємств столиці України.

Новітні технології на базі встановленого на підприємстві устаткування провідних виробників Німеччини та Франції в поєднанні з багаторічним досвідом дозволили Olkom увійти в Топ-100 найдорожчих брендів України. Обсяг виробництва продукції за підсумками 2018 року перевищив 17 тисяч тонн, бренд має міцні ринкові позиції в таких товарних категоріях, як маргарин, майонез, гірчиця і масло. За обсягами переробки соняшникової олії Група компаній Olkom входить в Топ-10 найбільших вітчизняних виробників.

Асортимент кінцевої продукції компанії складається з товарних позицій як для промислових споживачів B2B-сегменту, так і для кінцевих споживачів B2C-сегменту. Бренд представлений у всіх каналах збуту продуктів харчування, в тому числі у провідних торгових мережах. У 2019 році Група компаній Olkom збільшила обсяги випуску продукції, а також розширює канали дистрибуції для зміцнення своєї присутності на українському і зарубіжних ринках, зокрема в країнах Європейського Союзу, Африки та Азії.