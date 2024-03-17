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Эвакуация из Донецкой области: переселенцев смогут принять еще два региона

Воскресенье 17 марта 2024 21:04
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Эвакуация из Донецкой области: переселенцев смогут принять еще два региона Архивное фото: Жителей Донецкой области будут эвакуировать в еще два региона Украины (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Эвакуированных жителей Донецкой области теперь смогут принимать еще два региона Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую ОВА.

Недавно состоялось заседание Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения. В нем приняли участие:

  • министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук;
  • заместитель председателя Донецкой ОВА Игорь Бойко;
  • заместитель председателя Донецкой ОВА Александр Шевченко;
  • руководители профильных структурных подразделений Донецкой ОВД;
  • начальники военных администраций.

Отмечается, что руководство Ровенской и Волынской ОВА доложили о готовности принять эвакуированное гражданское население из Донецкой области в частности с определением конкретных мест расположения.

Когда начнется эвакуация

Эта информация даст возможность эвакуированным гражданам заранее знать, какие условия для проживания их ожидают. Особое внимание сосредоточили на адаптации детей, маломобильного населения и людей с инвалидностью.

В Донецкой ОВА сообщили, что эвакуация в указанные регионы начнется 23 марта.

Эвакуация детей из Донецкой области

Напомним, 23 октября 2023 на заседании Координационного штаба по вопросам обязательной эвакуации было объявлено об эвакуации около 250 детей из Донецкой области. Она была введена в 8 населенных пунктах Бахмутского и Покровского районов, где ситуация остается критической из-за постоянных обстрелов.

Кроме того, в Донецкой ОВА сообщали, что 388 детей нуждаются в принудительной эвакуации.

Также недавно сообщалось, что в начале года принудительная эвакуация детей была объявлена в отдельных населенных пунктах Марьинской и Очеретинской общин Донецкой области. 26 февраля оттуда удалось вывезти всех детей.

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