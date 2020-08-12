ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

ЕВА закликає владу активізувати запуск ринку квот на викиди СО2

Київ, Середа 12 серпня 2020 11:35
ЕВА закликає владу активізувати запуск ринку квот на викиди СО2
Фото: Європейська бізнес асоціація (з відкритих джерел)
Автор: РБК-Україна

Затягування з запуском ринку квот на викиди СО2 збільшує ризики застосування до української продукції вуглецевого податку

Європейська бізнес асоціація (EBA) закликає владу якнайшвидше ухвалити і оприлюднити всі нормативно-правові акти, що забезпечують запуск національної системи торгівлі квотами на викиди парникових газів.

Про це заявили в комітеті EBA з питань промислової екології та сталого розвитку.

"Затягування з запуском національної схеми торгівлі квотами на викиди парникових газів шкодить репутації України як надійного учасника глобальних процесів зі зміни клімату, а також збільшує ризики можливого застосування до продукції з України прикордонного вуглецевого коригування - Carbon Border Adjustment Mechanism", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, закон "Про основи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів" Верховна рада прийняла в грудні 2019 року. Ухвалення законопроекту стало першим етапом впровадження торгівлі парниковими квотами в Україні.

Разом з тим, на думку експертів асоціації, тепер важливо чітко визначити, яка структурна одиниця буде наділена повноваженнями з контролю. Крім того, необхідно розробити порядок ведення Єдиного реєстру з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів.

"В іншому випадку закон не зможе заробити з січня 2021, як заплановано", - впевнені в асоціації.

Нагадаємо, запуск національного ринку торгівлі квотами на викиди СО2 став необхідний у зв'язку з прийнятим на початку 2020 року в Євросоюзі European Green Deal. Його основною метою є досягнення кліматичної нейтральності європейського континенту до 2050 року.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України квотыЕвропейская бизнес ассоциация
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся