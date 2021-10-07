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Цього року "Запоріжгаз" здійснив кілька проектів реконструкції газових мереж

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Запоріжжя, Четвер 07 жовтня 2021 17:52
Цього року "Запоріжгаз" здійснив кілька проектів реконструкції газових мереж Газовий вентиль (104.ua)
Автор: Марія Тарариєва

Фахівці АТ" Запоріжгаз " у 2021 році здійснили кілька проектів реконструкції газових мереж області. Великі комплексні ремонти газопроводів пройшли в Бердянську, Оріхові та Кам'янка-Дніпровську.

Про це повідомляє прес-служба "Запоріжгазу".

"Було замінено обладнання в газорегуляторних пунктах, встановлені сучасні засувки на газопроводах високого і середнього тиску і нові шафові газорегуляторні пункти. Роботи спрямовані на безперебійну доставку газу, особливо в опалювальний сезон, коли навантаження на мережі значно зростає", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що в цілому інвестпрограма в цьому році передбачає капітальний ремонт і заміну 32 засувок на газопроводах високого і середнього тиску, реконструкцію 41 газорегуляторного пункту, заміну 113 шафових регуляторних пунктів газу на надсучасні вироблені на заводах RGC Production. Ці роботи проведені в усіх районах області.

"Цього року ми провели масштабні реконструкції та редизайн газових мереж у Бердянському, Оріхівському та Кам'янко-Дніпровському районах. У Бердянську замінили обладнання відразу п'яти газорегуляторних пунктів і встановили п'ять засувок на газопроводах високого і середнього тиску. Це арматура нового покоління, яка встановлюється в усьому світі", - зазначив технічний директор АТ "Запоріжгаз" Юрій Заставський.

За словами прес-служби, всього в 2021 році інвестиції в газорозподільні мережі складуть 54,87 млн гривень. Це на 12 млн більше, ніж торік.

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Запоріжжя Газ
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