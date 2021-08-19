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Цього року "Волиньгаз" обстежив понад 4 тисячі км газових мереж

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Волинська область, Четвер 19 серпня 2021 14:52
Цього року "Волиньгаз" обстежив понад 4 тисячі км газових мереж Найбільший обсяг робіт проводиться в літній період (прес-служба "Волиньгазу")
Автор: Марія Тарариєва

За перше півріччя цього року АТ "Волиньгаз" провело комплексне приладове обстеження понад 3 400 км газопроводів. Було виявлено 201 витік природного газу на розподільчих газопроводах і на газопроводах-вводах, з яких 106 витоків – на підземних розподільних газопроводах.

Про це повідомляє прес-служба "Волиньгазу".

Під час КПО працівники служби визначають місцезнаходження витоку, глибину залягання газових мереж, перевіряють суцільність ізоляційного покриття та герметичність газопроводів.

"Крім того, фахівцями служби контролю за виробництвом проведено повне технічне обстеження майже 1 100 км газопроводів, під час якого визначено технічний стан ізоляційних покриттів, металу труби при шурфових оглядах і здійснено корозійну діагностику газопроводів", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що обстеження відбувається за допомогою високоточних та високочутливих приладів, за результатами яких приймається рішення щодо можливої подальшої експлуатації газопроводів та включення їх до плану капітальних ремонтів та реконструкції об’єктів системи газопостачання. Завдяки сучасному обладнанню значно скорочується час пошуку пошкоджених мереж і точно визначаються місця витоків.

"Найбільший обсяг робіт з комплексного приладового обстеження підземних газопроводів проводиться в літній період до промерзання і після повного відтавання ґрунту. До кінця 2021 року фахівці служби КПО обстежать ще біля 3 800 км газорозподільних мереж області. "Волиньгаз" експлуатує 10 402 км. газопроводів", - повідомив головний інженер компанії Андрій Цибульський.

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