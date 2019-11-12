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Цього року до "Рівнегаз Збуту" приєдналися більше тисячі нових клієнтів

Новини » Енергетика     12.11.2019 - 17:23
Цього року до "Рівнегаз Збуту" приєдналися більше тисячі нових клієнтів
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Загальна кількість побутових споживачів газу в області сягнула майже 263 тис.

У Рівненській області збільшилась кількість користувачів газом. За 10 місяців 2019 року понад тисяча рівнян обрали своїм постачальником ТОВ "Рівнегаз Збут".

Найбільше клієнтів "Рівнегаз Збуту" - в обласному центрі та Рівненському районі. Впродовж року тут майже 870 домогосподарств стали новими споживачами газу. Ще десятки нових споживачів приєдналися до компанії у містах Костопіль, Дубно та Сарни. Таке збільшення пов'язане з будівництвом нових осель у містах та районах.

"Рівняни серед усіх видів палива віддають перевагу природному газу як найдоступнішому та екологічному енергоносію, - зазначив директор "Рівнегаз Збут" Леонід Кошельник. – Разом з тим, окремі споживачі з метою економії у сільській місцевості повертаються до користування дровами як альтернативним видом палива. Тому клієнтська база перебуває в постійному русі".

Щоденно співробітники "Рівнегаз Збуту" обслуговують тисячі клієнтів у обласному центрі та в кожному районі Рівненської області, консультують, опрацьовують звернення та надають необхідну інформацію. Адже більшість поставок газу "Рівнегаз Збуту" спрямовані саме на побутових споживачів.

За словами прес-служби, відчутно ускладнюють ситуацію із розрахунками багатомільйонні борги споживачів, в тому числі й отримувачів державної допомоги, а також значна кількість пільговиків і субсидіантів.

"Слід зазначити, що торговельна націнка "Рівнегаз Збуту" менше 2,1% від ціни природного газу. Тож після сплати за газ цю націнку спрямовують на забезпечення клієнтів квитанціями, підтримку необхідних сервісів для онлайн-спілкування з клієнтами, зокрема – Особистого кабінету споживача на сайті 104.ua, а також мобільних додатків 104 MobileLight (iOS) та 104Mobile (Android), Контакт-центру та ін.", - йдеться у повідомленні.

З початку року АДС "Івано-Франківськгазу" опрацювала понад 23 тис. викликів Фахівці "Миколаївгазу" ліквідували більше тисячі витоків на газопроводах
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