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В цьому році в Кривому Розі обстежено майже 2,5 тисячі км газопроводів

Кривий Ріг, Середа 11 листопада 2020 18:27
В цьому році в Кривому Розі обстежено майже 2,5 тисячі км газопроводів
Газовий вентиль (dtek.com)
Автор: Марія Тарариєва

В 2020 році фахівцями компанії комплексним приладовим методом обстежено 2465 км газових мереж Кривого Рогу і Криворізького району. В ході повного технічного обстеження було виявлено майже 10 км газопроводів, які підлягають капітальному ремонту.

Про це повідомляє прес-служба АТ "Криворіжгаз".

На 2465 км газопроводів проведено повне технічне обстеження. В результаті виявлено 94 витоки газу на підземних газопроводах, з них 60 витоків на розподільних газопроводах.

"Оскільки газорозподільну систему прокладали ще у 60-70-х роках, кількість газопроводів, що потребують ремонту, щороку зростає, тому, АТ "Криворіжгаз" продовжує модернізацію мереж для безперебійної та безаварійної роботи системи газопостачання Кривого Рогу", - зазначив технічний директор АТ "Криворіжгаз" Борис Рибка.

Також у прес-службі відзначили, що в 2020 році виконано реконструкцію 3 км газопроводів на суму майже 1 млн гривень. "Модернізація газорозподільної мережі Кривого Рогу і Криворізького району є пріоритетним напрямком інвестицій", - йдеться у повідомленні.

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