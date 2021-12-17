Цього року "Хмельницькгаз" встановив 40 нових ШГРП RGC Production

У 2021 році "Хмельницькгаз" встановив 40 нових газорегуляторних пунктів шафового типу (ШГРП). Це обладнання Львівського заводу-виробника RGC Production встановлено замість зношених пунктів, що давно вичерпали свій термін експлуатації.

"Саме оновлення цього обладнання вкрай важливе для безперебійної та безпечної доставки газу споживачам Хмельницької області. Адже ШГРП RGC Production забезпечують коректну і безпечну роботу газових приладів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, спеціальні фільтри шафового газорегуляторного пункту очищають блакитне паливо перед його подачею споживачам.

"Наші фахівці цілодобово експлуатують близько 1750 ШГРП, щоб споживачі 24/7 стабільно і безпечно мали газ, - інформує технічний директор АТ "Хмельницькгаз" Дмитро Дідич. - Однак, зараз 804 ШГРП відпрацювали термін експлуатації, тому пріоритет плану розвитку - негайна Заміна газорегулюючого обладнання. Відтак, до кінця року встановимо ще 3 нових пункти".

Згідно з планом розвитку газорозподільної компанії, найбільше ШГРП замінено у містах Хмельницькому, Кам'янці-Подільському, а також Старосинявському, Полонському та Городоцькому районах, які були газифіковані у 60-х роках ХХ століття. Нові ШГРП дозволять здійснювати безперебійну і безпечну доставку блакитного палива близько 420 тисячам клієнтів компанії.

"Вартість нового обладнання та монтажних робіт становить близько 7 млн гривень. Згідно з чинним законодавством, дані роботи фінансуються за тарифом на розподіл газу. Тому тільки своєчасна оплата споживачами послуг доставки газу забезпечує своєчасне проведення редизайну газових мереж і є інвестицією у власну безпеку", - йдеться в повідомленні.

У компанії вважають, що поки ШГРП українського виробника RGC Production – одні з кращих, адже мають багатоступінчастий захист, доступні і зручні в обслуговуванні. Крім того, забезпечують коректну і безпечну роботу газових приладів, розрахованих на споживання природного газу низького тиску.