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В цьому році в Харківській області заплановано ремонт близько 100 доріг, - Світлична

Новини » Інфраструктура    28.04.2019 - 09:03
В цьому році в Харківській області заплановано ремонт близько 100 доріг, - Світлична
Фото: Юлія Світлична (kharkivoda.gov.ua)

Зокрема, в області проведуть ремонт великої кількості комунальних доріг

Голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична повідомила під час робочої поїздки в Циркунівську ОТГ, що в цьому році в Харківській області заплановано ремонт близько 100 доріг. Про це вона заявила під час перевірки ходу ремонтних робіт на дорозі Харків-Липці-Борисівка, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ХОДА.

Глава області акцентувала увагу на плани щодо ремонту доріг в регіоні на цей рік.

"Загалом цього року заплановано ремонт близько 100 доріг - місцевих і державного значення, а також великої кількості комунальних доріг, які також потрібно відновлювати. Мені приємно, що консолідуючись, об'єднуючи наші зусилля, ми можемо планувати і проводити цю роботу", - сказала Світлична.

Якісний ремонт на дорозі, якою користуються не тільки жителі Циркунів, але і велика кількість харків'ян, не проводили близько 20 років. В результаті деякі ділянки шляху стали просто непроїзними. Експлуатаційний ремонт проводять на всій протяжності дороги, а 2-кілометрову, найбільш зруйновану, ділянку в Циркунах відновлюють повністю. Поточний середній ремонт ділянки, за даними ДП "Дороги Харківщини", вже виконано приблизно на 70%.

"Дороги - це першочергове питання, яке ставлять люди. У Харківській області велика протяжність доріг, які знаходяться у вкрай важкому стані, тому потрібно працювати і робити все, щоб люди мали можливість використовувати нормальне дорожнє покриття. Для цього ми залучаємо фінансування з державного бюджету, а також місцеві кошти", - зазначила вона.

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