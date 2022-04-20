"Етап" був один: у Міноборони назвали початковий план війни Росії проти України

У Міноборони вважають неправдивими тези Кремля щодо наявності в цій так званій "спеціальній військовій операції" кількох етапів. Насправді, як стверджують у відомстві, "етап" був один.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів речник Міноборони, полковник Олександр Мотузяник.

"(Це - ред.) блискавичний наступ, захоплення великих українських міст включно зі столицею, повалення українського та встановлення підконтрольного РФ уряду та, врешті, повернення України до сфери контролю Росії. Тобто знищення української державності як такої. Це, власне, і була головна мета агресора. І зробити це вони планували в один етап", - розповів Мотузяник.

Він зазначив, що численні втрати, прорахунки в плануванні бойових дій та шалений опір українців врешті змусили російське керівництво "внести суттєві корективи".

"Тому тепер вони говорять про наявність так званого плану "Б", який начебто включав лише встановлення повного контролю над територіями Донецької і Луганської областей. Саме це вони зараз і намагаються зробити", - пояснив Мотузяник.

За його словами, тепер російські війська хочуть оточити українських захисників у зоні ООС.

"Так, вони намагатимуться оточити українське військове угруповання. Це така тактика російської армії - повне або часткове оточення підрозділів на основних напрямках, сковування сил, перекриття можливих шляхів логістичного забезпечення і подальший розгром. Вони полюбляють звітувати про утворення так званих "котлів". Наше завдання - цього не допустити", - резюмував Мотузяник.

Нагадаємо, станом на сьогодні, за даними Генштабу, РФ намагається продовжувати наступальні дії у зоні ООС з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей.

Додамо, розвідка Британії доповіла, що ЗСУ відбили численні спроби наступу Росії на Донбасі.

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