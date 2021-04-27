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ЄСПЛ у рекордні терміни почав розгляд у справі політичних переслідувань в Україні, - адвокат

Новость на русском → Києва, Вівторок 27 квітня 2021 12:33
ЄСПЛ у рекордні терміни почав розгляд у справі політичних переслідувань в Україні, - адвокат Фото: ЄСПЛ почав розгляд питання політичних переслідувань в Україні (wikimedia CherryX)
Автор: РБК-Україна

Україна ризикує потрапити в черговий міжнародний скандал. Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) розпочав у рекордні терміни провадження у справі "Логвинський проти України" у зв'язку з незаконним розслідуванням НАБУ.

Про це заявила екс-омбудсмен, адвокат Валерія Лутковська у Facebook.

Правозахисниця зазначає, що ця справа має всі шанси увійти в історію як третій випадок констатації судом наявності в Україні політичних переслідувань. Як відомо, перші два - "Луценко проти України"і" Тимошенко проти України".

Водночас за її словами, на скаргу Логвинського Європейський суд відреагував у терміновому порядку.

"Комунікація почалася через кілька місяців після подачі, тоді як звичайний термін - три-п'ять, а іноді і десять років. Це свідчить про особливий контроль з боку ЄСПЛ над цією справою", - переконана Лутковська.

Суд запропонував державі пояснити порушення статті 18 Конвенції з прав людини - політичні переслідування, статті 6 - право на справедливий суд, статті 8 - право на повагу до приватного життя, а також щодо наявності ефективного засобу правового захисту, передбаченого статтею 13 Конвенції.

За результатами розгляду скарги до відповідальності можуть бути притягнуті не тільки особи, які організували розслідування у справі "Золотого мандарина", а й ті представники держави, які закривали очі на множинні порушення правоохоронців, зазначає адвокат.

Нагадаємо, в липні 2020 року Європейський суд з прав людини відмовив українським правоохоронним органам у знятті імунітету з колишнього народного депутата Георгія Логвинського.

Зокрема, ЄСПЛ встановив у цій справі порушення імунітету судді від України Ганни Юдковської й, відповідно, порушення незалежності найвищого суду. ЄСПЛ також констатував факт тиску з боку НАБУ на учасників процесу.

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