ЄСПЛ присудив 100 тисяч євро моральної шкоди підзахисним Навального

Фото: Олексій Навальний (facebook.com/navalny)

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зобов'язав Росію виплатити 140 тисяч євро в якості компенсації за моральний збиток 18 її громадянам. Їх затримали на акції проти фальсифікації виборів в грудні 2011 року.

Про це пише DW.

Так, інтереси 10 осіб, яким суд присудив сумарно 97,5 тисячі євро, представляли Олексій Навальний і його колега Костянтин Терехов.

ЄСПЛ вирішив, що російська влада порушила статті Європейської конвенції з прав людини про заборону тортур, право на свободу та особисту недоторканність, на справедливий судовий розгляд та на свободу зібрань.

Люди були затримані 5 грудня 2011 року в Москві на акції протесту проти фальсифікації виборів до Держдуми. Суди відправили деяких затриманих під адміністративні арешти, а деяким призначили штрафи. Серед іншого, позивачі скаржилися на тісноту, відсутність спальних місць і обмежений доступ до туалету у відділеннях поліції.

Нагадаємо, Олексій Навальний впав у кому 20 серпня під час перельоту з Томська в Москву. Він був госпіталізований в лікарню Омська, де місцеві лікарі не виявили слідів отруєння. Пізніше Навальний був евакуйований до клініки Берліна, де німецькі експерти підтвердили факт отруєння речовиною типу "Новачок". У вересні Навального вивели з коми.

РБК-Україна писало, що німецькі експерти заявили, що російського опозиціонера Олексія Навального могли отруїти двічі.